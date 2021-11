Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une seconde journée de live après les événements survenus l’avant-veille au Groupama Stadium, où le match OL – OM a été interrompu à cause d’un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Lyon a écopé d’un huis clos total à titre conservatoire, Dimitri Payet a porté plainte et Ruddy Buquet ainsi que Jean-Michel Aulas ont continué de se renvoyer la balle, cette fois sur la question de l’annonce de reprise du speaker, dimanche. Le président de l’Olympique lyonnais estime par ailleurs qu’exiger un retrait de points pour son club relève de la « mauvaise foi » et n’imagine pas ne pas pouvoir rejouer le match.

