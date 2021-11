Au cas où on ne l’aurait pas remarqué, Lionel Messi n’est pas au top du top de sa forme, alors le numéro 10 albiceleste l’a rappelé au micro de TyC Sport après le nul de l'Argentine contre le Brésil, comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022​.

« Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ç’a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien sinon je n’aurais pas joué, même si ce n’est pas le cas physiquement bien entendu. J’ai été arrêté pendant un petit moment et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J’espère bien terminer l’année. »

Sept jours pour retrouver le rythme

Le Parisien avait loupé les deux derniers matchs avec son club à cause d’une blessure au genou. Il a une semaine pour retrouver ce rythme qui lui manque avant le déplacement décisif en Ligue des champions contre Manchester City. Comme on dit en Espagne : tic, tac, tic, tac.