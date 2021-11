À partir de lundi prochain, le Stade Niçois ouvre 10 % de son capital au grand public. « Une première pour un club de rugby », affirme la communication du club. Chef d’entreprise ou particulier, tout le monde pourra participer au crowdfunding via le site Tudigo à partir de 500 euros, « sans limite de dépôt ». En fonction de la somme déposée, des cadeaux de bienvenue ou des abonnements sur cinq ans sont prévus pour « ces actionnaires ».

Cette opération de financement se lance dans le but de « répondre à des objectifs de compétitivité, de formation et de recrutement pour cette nouvelle ère [une montée de trois divisions en cinq ans]. Le Stade Niçois vise désormais la récolte de 500.000 euros d’ici le début d’année. Une somme qui permettrait de nouveaux investissements pour développer et donner un nouvel élan aux actions ambitieuses déjà instaurées par le club », précise le Stade Niçois. Le suivi des jeunes, le développement de l’équipe médicale ou encore la poursuite d’opérations solidaires sur le territoire font partie des axes majeurs de l’investissement de ces fonds.

Le Stade Niçois regroupe plus de 600 licenciés, 25 équipes féminines et masculines. Actuellement en championnat de France de Nationale (3e division), l’ambition « dès la fin de la saison » est de « monter en Pro D2 ».