La championne de natation Charlotte Bonnet s'est vue octroyer une subvention de 35.000 euros, le maximum voté par le conseil municipal — Jens Dresling/AP/SIPA

Le conseil municipal de Nice a voté jeudi des subventions au bénéfice de 28 sportifs niçois de haut niveau portant les couleurs de la ville.

Une aide « indécente » apportée à certains « gagnant très très bien leur vie ». A Nice, l’opposition écologiste a vivement critiqué une subvention municipale votée jeudi au bénéfice de 28 sportifs niçois de haut niveau portant les couleurs de la ville.

« Certains sportifs nécessitent peut-être un peu plus d’aide, d’autres pas », a attaqué l’élu EELV Fabrice Decoupigny dont le groupe demandait que l’aide aille à des sportifs dont les revenus ne dépassant pas 100.000 euros bruts par an et qui s’est abstenu.

« Honte à vous », s’emporte Christian Estrosi

Dans le viseur, le champion de moto GP Fabio Quartararo en lice pour le titre mondial, bénéficiaire de 30.000 euros et défendu par la mairie comme « un virtuose de la moto ». Ou la joueuse de tennis Alizé Cornet, 50e mondiale et vainqueur de la Fed Cup en 2019 avec l’équipe de France féminine et qui aura droit à 25.000 euros.

« Honte à vous ! Vous me donnez la nausée ! Oser dire que ce sont des millionnaires », s’est emporté le maire LR de Nice Christian Estrosi, lui-même ancien champion de France de moto dans les années 1970. Et de s’indigner : « Vous savez ce que c’est d’être dix heures par jour à ne voir qu’une ligne au fond de la piscine ? »

« Faire briller les couleurs » de Nice à moindres frais

La championne de natation Charlotte Bonnet percevra d’ailleurs le maximum, soit 35.000 euros, comme les skieurs Matthieu Bailet et Nastasia Noens. D’autres athlètes (athlétisme, boxe, escrime, rallye, judo) qui permettent à Nice de « faire briller ses couleurs » à moindres frais, selon le maire, bénéficieront aussi de ces aides, à partir de 2.500 euros.

« Les Niçois sont fans de leurs champions » et « vous les méprisez, vous les insultez, vous les soupçonnez d’être des richissimes… », a-t-il martelé, vantant les 10 millions d’euros de subvention aux associations sportives de la ville pour 70.000 licenciés. Le RN a voté pour, sauf sur l’aide à trois associations jugées « militante » ou « communautariste ».