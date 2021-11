Karim Benzema est encore un peu plus entré dans l’histoire du Real Madrid, mercredi au stade Bernabeu face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (2-1). Auteur d’un doublé, l’attaquant des Bleus a marqué les 1.000e et 1.001e buts des Merengue en Ligue des champions. Derrière, le Bayern Munich et le FC Barcelone ont « seulement » inscrit 763 et 654 réalisations en C1.

[🎞️RESUME] 🏆 #ChampionsLeague

💥💥 Avec un doublé de Benzema et deux passes décisives de Vinicius, le Real Madrid bat le Shakhtar...

... et se rapproche des 1/8 de finale !

🔥 Les Merengues ont inscrit ce soir leur 1000eme but en C1#RMASHAhttps://t.co/3BO59gOtjr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 3, 2021

Sur l’ouverture du score, KB (1) 9 n’a eu qu’à pousser au fond des filets une offrande de Vinicius (14e). Après l’égalisation de Fernando (39e), le second but (61e) a concrétisé un superbe travail collectif, encore initié par le jeune Brésilien et marqué par un joli une-deux avec son compatriote Casemiro. Premier du groupe D avec 9 points à deux journées de la fin de la phase de poules, le Real voit s’entrouvrir les portes des 8es de finale.

Seule ombre au tableau : la sortie d’un Benzema grimaçant (79e), qui s’est tout de suite appliqué de la glace sur l’aine droite. Ovationné lors de son remplacement par Luka Jovic, l’avant-centre s’est voulu rassurant : « C’est juste un coup, et un peu de fatigue, mais ça va passer., a-t-il confié au micro de Movistar. Je vais bien récupérer pour le match de samedi [contre le Rayo Vallecano, en Liga]. On joue tous les trois jours, c’est un peu difficile, c’est beaucoup de matchs de haut niveau. Le plus important, c’est les trois points, même si parfois on ne joue pas bien… »

La liste des Bleus annoncée ce jeudi

L’important, c’est aussi que Benzema soit remis pour les matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 contre la Finlande puis au Kazakhstan, les 13 et 16 novembre. Didier Deschamps doit annoncer sa liste ce jeudi vers 14 h.