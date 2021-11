La phrase est une lapalissade, elle n’apporte pas grand chose au débat, mais n’a pourtant jamais été aussi utile pour qualifier le match que dispute le Losc mardi à Séville en Ligue des champions. C’est simple : Lille ne doit pas perdre pour ne pas enterrer ses derniers espoirs de qualification en huitième de finale de la plus grande compétition européenne.

Troisième du groupe G avec deux points au compteur (2 nuls, 1 défaite), le champion de France en titre n’a finalement qu’un point de retard sur le club andalou, deuxième avec trois points. Si une victoire serait le coup parfait et aurait des airs d’exploit chez le co-leader actuel de la Liga, un nul ne serait pas non plus une mauvaise opération pour les hommes de Gourvennec alors qu’il restera encore deux matchs à jouer dans la poule.

« C’est un sacré défi » reconnaît Gourvennec

« On est toujours en course. On veut un résultat positif, à savoir un point ou trois points. On est positionné aujourd’hui et on a autant de chances que les autres. Il faut qu’on arrive à tenir la distance tout au long d’un match. Pour l’instant, on a toujours eu deux ou trois moments clés qu’on n’a pas su négocier, et il faut éviter ça demain (mardi). C’est un sacré défi. Séville lâche peu de points à domicile. Ils n’ont été battus l’an passé sur leur pelouse que par Chelsea et Dortmund. Ils ont de l’expérience en Europe mais on est prêts pour ce défi », assure l’entraîneur nordiste.

Un défi que le Losc devra aborder sans Burak Yilmaz, malade et forfait pour un match qui pourrait bien changer la face du destin européen des Nordistes. Dans le bon comme dans le mauvais sens.