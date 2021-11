C’est « une annonce qui n’est pas simple », comme l’a indiqué Tony Yoka dimanche sur Instagram. « Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant », écrit le champion olympique à Rio en 2016. Yoka avait épousé Estelle Mossely, également sacrée aux Jeux de Rio, en janvier 2018. Le couple de boxeurs a deux fils, Ali et Magomed, nés en 2017 et 2020.

« C’est une page qui se tourne », poursuit le poids lourd, toujours invaincu en 11 combats professionnels. « Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c’est une belle personne et une grande championne. »

Les deux sportifs s’étaient séparés une première fois à l’automne 2018, avant de revenir ensemble quelques mois plus tard.