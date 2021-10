L’un des grands mystères du monde du rugby enfin résolu. Le trophée originel de la Coupe du monde féminine, porté disparu depuis plus de quinze ans, a été retrouvé, a annoncé vendredi la Fédération anglaise de rugby. L’histoire, relatée par le site d'ESPN, est assez incroyable. Pour une raison que tout le monde semble ignorer, le trophée se trouvait dans le grenier d’une maison appartenant aux parents d’un ancien administrateur, en Angleterre. En faisant du tri il y a quelques semaines, ce dernier a retrouvé des cahiers de notes, des posters, et donc le fameux trophée.

After 15 years it's finally been found!



The story of how the first women's Rugby World Cup trophy was found 🏆 pic.twitter.com/dAY2PYY9Ff