La championne olympique française Océane Sercien-Ugolin a été victime d'un malaise à l'issue de la défaite de son club, le Krim de Ljubljana, face à Metz (29-28) en Ligue des champions dimanche en Slovénie. «Après le match, l'internationale française Océane Sercien-Ugolin, a été transportée en ambulance au centre hospitalier universitaire. Des informations supplémentaires seront données prochainement», indique le club slovène sur son site Internet dans son compte-rendu de la rencontre.

Sa coéquipière se veut rassurante

Dans la foulée du but victorieux inscrit par l'arrière danoise des Dragonnes messines, Louise Burgaard, Océane Sercien-Ugolin était restée longuement à terre à l'issue du match et le personnel médical du Krim s'est porté à ses côtés. Les joueuses des deux équipes, visages inquiets, ont ensuite formé un cercle autour de l'arrière de 23 ans, formée au Issy Paris Hand et médaillée d'or olympique à Tokyo cet été.

Sa coéquipière, qui évolue à ses côtés en club comme en équipe de France,. Allison Pineau a donné de ses nouvelles sur Instagram dans la soirée : "(Je veux) juste vous dire à tous qu'Océane va mieux, qu'elle est consciente, rien de grave!", avant d'ajouter que "des examens complémentaires vont être effectués, elle est entre de bonnes mains".