Après un été mouvementé, c’est un bon rebond pour Sekou Doumbouya. L’ailier français s’est engagé mardi dans un contrat avec les Los Angeles Lakers, a annoncé la franchise de NBA sur son compte twitter.

Le joueur de 20 ans, sélectionné en 15e position de la draft 2019 par Detroit, a signé un contrat « two way » (deux voies). C’est-à-dire qu’il posera ses valises à mi-chemin entre la ligue mineure (G-League) et la NBA​.

Transféré de Detroit à Brooklyn il y a quelques mois, il avait quitté les Nets en octobre dans le cadre d’un échange avec les Houston Rockets, qui ne l’ont pas conservé.