Le but de Kylian Mbappé qui a donné la victoire et la Ligue des nations à l’équipe de France dimanche face à l’Espagne continue de faire causer. Il faut dire que la règle du hors-jeu dans ce cas précis est sujette à interprétation… et que pas grand monde ne la connaissait. Didier Deschamps lui-même n’était pas très au fait des détails de la fameuse loi 11.2 de l’Ifab (l’instance internationale en charge des règles du jeu) concernant « l’infraction de hors-jeu ».

Le sélectionneur des Bleus l’a reconnu auprès d’un journaliste de la croustillante émission espagnole El Chiringuito, qui est allé le chercher jusqu’à l’aéroport de Milan. La scène a été diffusée dans l’émission de lundi. Le dialogue est court, on vous le retranscrit pêle-mêle : « Didier, il y a hors-jeu sur le but de Mbappé. Est-ce vous l’avez vu ? », lui demande notre confrère Juanfe Sanz. Ce que DD dément en faisant non de la tête. « Non, vous croyez que non ? », le relance-t-il. « Si tu connais bien la règle… On l’a vue après », répond en espagnol l’ancien joueur de Valence, qui précise ensuite : « Je ne la connaissais pas. » « La règle ? », demande le journaliste. « Oui, la règle », confirme DD.

😳 ¡NADIE CONOCÍA LA NORMA!



💣💥 NI SIQUIERA DESCHAMPS.



🔴🎙 Se lo dijo EN EXCLUSIVA a @JuanfeSanzPerez 👉 #JUGONES pic.twitter.com/lWwTEoEGZL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 11, 2021

Un but complètement valable

Comme expliqué ici après la rencontre, le but de Mbappé était bel et bien valable. « Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire, peut-on lire dans le règlement de l’Ifab. Effectuer un sauvetage consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras (sauf le gardien dans sa propre surface de réparation). »

Belgium vs. Russia, Euro 2020



- Romelu Lukaku clearly offside from the pass

- Andrei Semenov makes a deliberate play, the ball coming off his body

- It resets the offside phase, Lukaku goal counts. pic.twitter.com/g1GwaY442u — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) October 11, 2021

Mais cela ne se joue à rien, puisque si Eric Garcia avait involontairement touché le ballon, l’attaquant aurait été considéré hors-jeu. Peut-être l’Ifab va-t-elle clarifier tout ça dans les prochaines semaines, car ce n’est pas la première fois que cela arrive. Ce cas de figure s’était par exemple déjà produit lors d’un but de Lukaku face à la Russie pendant l’Euro.