Paris-Roubaix EN DIRECT : Van der Poel impressionne... Les autres favoris tentent de suivre et les Français s'accrochent...

903 jours après, Paris-Roubaix fait enfin son retour. A cause de la pandémie, la vénérable course n’a plus eu lieu depuis le 14 avril 2019 et la victoire du Belge Philippe Gilbert. Les amoureux des pavés ont fini d’attendre, mais les coureurs n’ont pas fini de souffrir.

Pluie et boue… La « Reine des classiques » n’avait pas connu pareilles conditions depuis 20 ans. De quoi remettre en cause les pronostics, qui donnent les Van Aert, Van der Poel et Stybar favoris ?

Et quid du régional de l’étape Florian Sénéchal, qui pourrait porter haut les couleurs françaises une semaine après le deuxième sacre mondial de Julian Alaphilippe ?

