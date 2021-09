Il aura fallu patienter 903 jours. Depuis le 14 avril 2019 et la victoire du Belge Philippe Gilbert, Paris-Roubaix était à l’arrêt. Reportée trois fois​ en raison de la crise sanitaire, l’enfer du Nord fait son grand retour ce dimanche 3 octobre après deux ans et demi d’arrêt.

Véritable patrimoine régional, la reine des classiques vous a-t-elle manqué pendant cette longue absence ? Comment avez-vous comblé cette longue attente ? Serez-vous dimanche sur le parcours pour encourager les coureurs et retrouver l’âme de cette course sur pavés si particulière ? A l’inverse, vous n’avez absolument pas regretté l’absence de l’épreuve. Pour quelles raisons cette course ne vous parle pas ?

