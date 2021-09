Clément Champoussin a remporté ce samedi sa première victoire chez les professionnels sur le circuit World Tour. Et le jeune Niçois d’AG2R-Citroën, dans sa deuxième année de contrat pro, a « choisi » un cadre prestigieux pour cela, entre Sanxexo et Castro de Herville, en Galice : l’avant-dernière étape du Tour d'Espagne, dont le classement général semble promis au Slovène Primoz Roglic.

Champoussin (23 ans), placé à l’avant toute la journée, est resté dans la roue des favoris quand ils ont repris l’échappée et a contre-attaqué à deux kilomètres de l’arrivée en laissant sur place le trio Adam Yates, Enric Mas et surtout Roglic, deuxième de l’étape.

🎥Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @clemchampou en el Alto Castro de Herville gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Clément Champoussin's impressive victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/YGA8OQiClm