Ce devait être le grand moment de la passation entre les Jeux olympiques de Tokyo, dont la clôture a eu lieu dimanche, et ceux de Paris 2024, qui auront lieu dans à peine trois ans. Mais le fameux drapeau géant de l’olympiade parisienne n’a finalement jamais flotté dans le ciel de la capitale, la faute à un vent puissant, en tout cas trop pour cette carcasse de 5.800m².

Les Parisiens​ se sont donc massés pour rien au Trocadéro, dimanche à la mi-journée. Il y a bien eu fête, mais sans clou du spectacle, le goût est forcément amer. L’opération, que la ville et le comité d’organisation des JO 2024 savaient laborieuse, avait pourtant fait l’objet d’un test au mois de juin. Mais, rapporte Le Figaro, aucune solution n’avait été trouvée pour faire face à l’hypothèse d’un vent trop fort. A la décharge des organisateurs, on pouvait difficilement prévoir cette triste météo automnale au plus fort de l’été.