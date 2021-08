C’est terminé ! Après seize jours de compétition, la flamme olympique s’est éteinte à Tokyo, qui a passé le relais à Paris, pour les Jeux olympiques de 2024. Cette année, comme en 2016, à Rio, l’équipe de France olympique a remporté dix médailles d’or. On est loin du record d’Atlanta en 1996 et ses 15 titres, mais ce résultat permet à la France de se classer 8e au tableau des médailles. Pour autant, les athlètes français et françaises nous ont fait vibrer.

De Romain Cannone en escrime, jusqu’aux exploits des équipes de sports collectifs, en passant par Clarisse Agbegnenou, 20 Minutes vous propose de revenir en images sur les dix titres olympiques français de ceux Jeux de la 32e olympiade moderne, à Tokyo.