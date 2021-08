Monaco - Nantes EN DIRECT : La Ligue 1 est de retour à Louis II... Suivez le premier match de la saison avec nous

On a aimé l’Euro, on aime les JO, mais rien ne pourra jamais remplacer la Ligue 1 dans nos petits cœurs fragiles. Quelle joie indicible, donc, que de retrouver la Ligue des talents ce soir avec une affiche qu’on aurait eu moins de mal à vendre dans les années 90, principalement parce que le FC Nantes n’est plus trop ce qu’il était (euphémisme). Pour Monaco, en revanche, ça roule toujours. Séduisants à Prague en tour préliminaire de Ligue des champions, les Monégasques essayeront de surfer sur la même dynamique en championnat, pour essayer de confirmer au plus vite sa très belle saison 2020-21. Même si au bout du compte, on se gardera bien de porter des jugements hâtifs sur l'issue des premiers matchs. La Ligue 1 est un marathon, et derrière les cancres d’août peuvent toujours se cacher les héros du printemps.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live.