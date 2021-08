On les a quittés ambitieux, on les retrouve de même. D'un côté, le Stade Rennais, qualifié pour la nouvelle C4, entraîné par Bruno Genesio, n'a pas connu la crise lors du mercato estival. Et que je te mets 17 millions pour piquer Badé à Lens (défenseur central), et puis 15 autres pour Soulemana (ailier gauche, Nordsjaelland), et puis 3 au passage pour Meling (latéral gauche, Nîmes). De l'autre, Lens, qui souhaite confirmer sa brillante saison de promu en s'appuyant sur un effectif qui n'a que peu bougé. Tout cela doit permettre de lancer la saison fort.

>> Galette-saucisse ou fricadelles, on se retrouve à 12h45, l'heure du déjeuner, pour ce premier match du dimanche