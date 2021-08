JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Enorme déception pour Marc-Antoine Olivier au 10 km eau libre... Kevin Mayer doit tout casser au 110m haies...

1h50: Kevin Mayer peut-il aller chercher l'or? Les maths ne sont pas en sa faveur

Il veut encore y croire car il fait souvent une 2e grosse journée, avec la perche mais aller chercher Damian Warner s'annonce quand même mission impossible. Le Canadien est exactement sur la base de son record perso établi à Götzis, et il a moyen de faire mieux s'il cartonne au 110m haies grâce à la piste. Bref, il ne devrait pas être loin des 9.000 points.

Mayer vs Warner: le Français peut-il aller chercher l'or? Compliqué:

- Mayer 4340 pts = -223 vs son record (4563 pts J1 / 9126 final)

- Warner 4722 pts = -21 vs son PB de Götzis (4743 / 8995 final)

S'ils égalent leur PB J2 Mayer à 8.903 pts, Warner à 8974 pic.twitter.com/Ob1LMXvoM4 — Philippe Berry (@ptiberry) August 4, 2021

Kevin Mayer, lui, a 382 points de retard sur Warner, et 223 points sur la première journée de son record du monde de 2018. Cela veut dire que même si par miracle il réalisait les mêmes performances qu'au Décastar ce jeudi (et avec son problème de dos et de mollet, on voit mal comment, même sous anti-inflammatoires), il ne serait «que» autour de 8.900 points.

On devrait en savoir beaucoup plus avec le 110 haie. Il avait fait 13'75 en 2018 pour 1007 points, et il faudra faire aussi bien, voire tenter de claquer son record perso (13'50).