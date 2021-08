Quatre ans, 156 buts et au moins dix fois plus de punchlines. Ce serait peu dire que Zlatan Ibrahimovic a laissé son empreinte au Paris Saint-Germain. Il se murmure même, pour reprendre une information du Parisien, que le Suédois avait la volonté de rouvrir ce bouquin déjà bien épais pour y ajouter quelques pages de plus.

Il a essayé de se faufiler dans son ancienne demeure, tapi dans l’ombre de son agent, Mino Raiola, qui a les clés de la maison parisienne depuis que Leonardo lui en a filé le double. Mais la bonne entente entre l’Italien et le Brésilien a ses limites, et Ibrahimovic a finalement dû se résoudre à prolonger au Milan AC une année de plus. Il y a pire comme plan B.

Il aime Paris

Zlatan a voulu revenir car il n’a jamais vraiment souhaité partir, croit en outre savoir le quotidien. Paris, le club, la ville, les joueurs – même si beaucoup sont partis – tout lui plaisait. Le feuilleton Mbappé lui a sans doute laissé croire qu’il y avait là une faille dans laquelle s’immiscer. Mais à bientôt 40 ans, le PSG a peut-être considéré que le risque était trop grand. Si on considère qu’il est plus raisonnable d’avoir dans ses rangs deux Sud-Américains de 28 et 29 ans amateurs de barbecues et d’alcool plutôt qu’un quadra immortel, le choix se respecte.