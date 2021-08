Octuple tenant du titre, le PSG a laissé échapper le Trophée des champions contre Lille (1-0), dimanche à Tel-Aviv, une défaite qui fait tache au vu de ses immenses ambitions, même si elle est à relativiser, au vu des nombreux absents dans les rangs du club de la capitale (Donnarumma, Ramos, Verratti, Neymar, Mbappé…).

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino ne s’inquiétait donc pas outre mesure après cette défaite : « Je pense que, globalement, on a été meilleurs. Mais, dans le football, il faut matérialiser ses bonnes intentions en trouvant les filets. On n’a pas marqué alors qu’on a eu des occasions, on a dominé la rencontre, mais l’objectif au football c’est de marquer plus de buts que l’adversaire. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et @kimpembe_3 se sont exprimés après la rencontre.#TDC2021 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 1, 2021

« Ce match arrivait à un mauvais moment pour une équipe comme la nôtre, mais on ne cherche pas d’excuse, reprend l’ancien coach de Tottenham. On était venu pour gagner, on a essayé, notre prestation était honnête. On méritait de gagner sur l’ensemble du match malgré tous les joueurs qui n’étaient pas là. »