20 Minutas, 20 Minutos, c'est le grand retour de la Ligue des talents. Et quoi de mieux qu'un Trophée des champions pour se remettre dans le bain, en ce début de mois d'août ? D'un côté, le tenant de la coupe de France et grand favori pour le titre, le PSG. Paris s'est encore renforcé cet été, avec les arrivées de Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi en attendant peut-être celle de Pogba. Mais Pochettino devra se passer de pas mal de monde ce soir. En face, les Lillois ont pu apprécier durant deux mois leur trophée de champion, ils ont encore une semaine pour le chouchouter avant de le remettre en jeu. Mais ce sera sans leur lider maximo, Christophe Galtier, remplacé par Gourvennec. Pour le reste, l'effectif n'a pas changé. Le Losc n'a enregistré aucune recrue encore, et s'il s'est affaibli, c'est dans des proportions limitées : Mike Maignan, son gardien international, a rejoint l'AC Milan, et Soumaré, Leicester.

>> Rendez-vous à 19h45 pour ce choc entre les partenaires de Navas et ceux de Yilmaz