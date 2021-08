JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Manaudou rêve d'or... Les volleyeurs doivent sauver leur peau... Suivez avec nous cette journée olympique

Bonjour tout le monde ! I Y’a du monde de lever ? Vous me direz les JO c’est très pratique à regarder sous la couette. Vous devriez essayer ! Bon il faut éviter de bondir quand Florent Manaudou ira nous chercher l’or cette nuit, un dos qui se bloque… Ça arrive vite ! Bref faites comme vous le sentez, nous, on est là et prêt à vous accompagner pour cette nouvelle journée olympique avec on espère encore de nombreuses médailles !

Rendez-vous à 2h avec le premier café !