C’est l’une des images très fortes de cette première semaine olympique à Tokyo. Ce vendredi, trois escrimeurs de l’équipe américaine ont porté des masques roses sur la piste pour dénoncer la présence de leur propre coéquipier, Alen Hadzic, accusé d’agressions sexuelles. Une façon pour eux de prendre position et d’apporter leur soutien aux victimes. Le rose étant la couleur arborée en solidarité pour le droit des femmes aux Etats-Unis.

Alen Hadzic est accusé par trois femmes, des faits qui auraient eu lieu entre 2013 et 2015. Il avait notamment été suspendu de l’université de Colombia lors de l’année scolaire 2013-2014 en raison d’une enquête sur une agression sexuelle. Sportivement qualifié pour les JO, il a été tout d’abord suspendu avant de gagner en appel.

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN