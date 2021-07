JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Laura Tarantola et Claire Bové en argent en aviron... Ça s'est joué à la photo finish...

3h00: 10 minutes avant l'aviron

Laura Tarantola et Claire Bové vont-elles imiter Hugo Boucheron et Matthieu Androdia? Ça s'annonce relevé pour cette finale du du deux de couple poids léger féminin: les italiennes ont battu le record du monde en demi-finale, et c'est très costaud aussi du côté des Britanniques, des Américaines et des Néerlandaises.