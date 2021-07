La saga (ou le sketch) des droits TV du foot français déclenchée par le fiasco Mediapro se poursuit. Ce vendredi, la justice a autorisé Canal+ à ne pas payer BeIN sports pour les deux matchs de L1 que la chaîne qatarie lui permet d’exploiter. Victoire totale de Canal ? Pas complètement, puisque BeIN pourrait exiger un paiement si elle engage des poursuites contre la Ligue de football professionnel (LFP). Ce qu’elle va probablement faire.

Alors que le championnat de Ligue 1 reprend dans deux semaines, impossible de savoir où ces deux matchs (par journée) seront diffusés. Depuis des semaines, Canal+ cherche à quitter la L1 et veut à tout prix éviter de payer 332 millions d'euros à BeIn comme le prévoit le contrat signé en 2018.

Un jugement qui ne tranche pas

En juillet, Canal+ n’avait pas réglé un premier versement de 500.000 euros, ce qui avait fortement irrité BeIn. La chaîne qatarie avait alors assigné Canal devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir son argent. Et comme on l’a dit plus haut, le jugement rendu ce vendredi ne règle pas vraiment les choses.

« Ce que dit le tribunal c’est que Canal peut ne pas payer tant que beIN n’a pas engagé de poursuites contre la LFP, mais BeIN n’a pas du tout l’obligation de diffuser les matchs du lot 3 », analyse pour l’AFP une source proche de l’un des deux diffuseurs ayant eu accès à la décision. Canal devra toutefois payer et diffuser les deux matchs de L1 dès que beIN aura engagé des poursuites contre la LFP, précise cette source.

BeIN pourrait attaquer la LFP

Du coup, la chaîne qatarie a d’ores et déjà indiqué dans un communiqué qu’elle « étudiait » les actions légales à mener tout en regrettant que le football français doive « encore faire face à une telle incertitude quelques semaines avant que la saison ne redémarre ».

« Clairement, ils vont évidemment suivre les recommandations du tribunal et poursuivre la LFP », assure une source proche de l’un des deux diffuseurs. Sollicité par l’AFP, Canal+ n’a pas donné suite. La défense de Canal avait soulevé mardi, lors de l’audience devant le tribunal de commerce, une clause liant les deux diffuseurs stipulant que beIN sports devait engager des poursuites juridiques si Canal le lui demandait.

Bagarre judiciaire

Suite à la défaillance de Mediapro, la chaîne cryptée avait à plusieurs reprises demandé à beIN de poursuivre la LFP afin de la contraindre à remettre en jeu le lot 3 lors du dernier appel d’offres à la mi-juin, ce que la chaîne qatarie n’a jamais fait.

Canal+ a du coup saisi seul par deux fois la justice mais a été déboutée à chaque fois, par le tribunal de commerce et l’Autorité de la concurrence. « Il va peut-être falloir un jour se demander pourquoi beIN, dont le patron est également membre du conseil d’administration de la LFP (Nasser Al-Khelaïfi), n’a jamais accédé aux demandes de Canal Plus », s’interroge une source proche du dossier.

Amazon sème la discorde

Lors du dernier appel d’offres de la mi-juin, Amazon a raflé 80 % des matchs de L1 pour 250 millions d’euros, une décision considérée comme inacceptable par Canal et qui l’a conduit à annoncer son intention de se retirer de la L1.

« Vous avez un diffuseur qui paie près de 70 millions d’euros de plus qu’un autre pour n’avoir que deux matchs par journée. C’est une position intenable », avait résumé une source proche des deux diffuseurs.

La LFP à l’attaque ?

« La stratégie de Canal est compliquée car elle place son désormais son ex-allié dans une position inconfortable avec la LFP », résume une source proche des instances sportives. C’est en effet techniquement BeIN sports qui doit verser l’argent du lot 3 à la LFP. Un premier versement de 55 millions d’euros est d’ailleurs attendu le 5 août, la veille du début de la saison.

La LFP n’a pas fait de commentaire sur cette nouvelle péripétie judiciaire, mais selon une source proche de l’instance, « elle ne s’interdit pas du coup d’assigner BeIN » pour être sûr d’être payée. En résumé, BeIn attaque Canal et devrait s’attaquer à la LFP, laquelle pourrait attaquer BeIN en retour. Une série finalement beaucoup plus palpitante que beaucoup de matchs de Ligue 1.