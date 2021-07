Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Pour ceux qui vivent mal la fin de l’Euro et qui peinent à s’enflammer pour le Pogacar show ou la perspective de JO à l’autre bout du monde à huis clos, on vous a concocté le live qu’il vous faut. Pendant que le PSG mais aussi l’OM, et à moindre échelle Monaco, Nice et Rennes, recrutent à tout va, l'OL aborde cette saison sans le moindre transfert. Même le départ de son go to guy Memphis Depay (fin de contrat) n’a pas l’air d’affoler outre mesure la direction du club lyonnais. On va avoir une opportunité de voir ce soir (21 heures) où en est pour l'instant cet OL, avec en face Wolfsburg, 4e de la dernière saison de Bundesliga. Bon, on aurait aussi pu vous liver la première des deux « affiches » du jour à 18h30 entre l’OL et le voisin de Villefranche (National). Mais on ne va pas abuser, notre touche #FootballVrai a ses limites et notre collègue veillant sur le site de 20 Minutes aurait eu de quoi nous maudire. Allez, qu’on se le dise, la vraie belle ambiance sera pour ce soir, même si les Bad Gones ont annoncé que « compte tenu des restrictions de nombre qui demeurent pour le match » (comprendre un pass sanitaire à présenter à l'entrée), le principal groupe de supporters de l’OL ne serait pas présent « officiellement » dans le virage nord. On se dit tout de même qu’après 16 mois sans véritable possibilité de venir s’ambiancer à Décines, il devrait y avoir un peu de vie dans les tribunes ce soir. On va vite découvrir tout ça ensemble.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Wolfsburg, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…