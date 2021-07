Objectif, gagner la série. Après une défaite inaugurale dans les dernières minutes (23-21), puis le premier succès des Bleus en Australie depuis 1990 mardi (28-26), ce groupe France très remanié pourrait conclure sa tournée d’été en beauté. Contraint de composer avec les blessés et les joueurs retenus par leurs clubs pour la phase finale de Top 14, Fabien Galthié a dû emmener un groupe peu expérimenté, comptant quasiment la moitié de joueurs sans sélection internationale. Nul doute qu’il doit être satisfait de ce qu’il a vu jusque-là.

Tout en continuant sa revue d’effectif, avec sept changements par rapport au dernier match (Barassi, Thomas, Hastoy, Cretin, Taofifenua, Falatea et Forletta), le sélectionneur s’appuie sur un nouveau dur de six joueurs qui vont enchaîner un troisième match en dix jours : Barlot, Jelonch, Couilloud, Vincent, Penaud et Jaminet. On n’aura donc pas vu Buros ni Raka, restés en tribunes lors des trois matchs comme sept autres joueurs.

Galthié, qui précise avoir fait certains choix en fonction des blessures, offre cependant une première sélection à l’ouvreur de Pau, Antoine Hastoy, qui remplace Louis Carbonel. Ce dernier, titulaire jusqu’ici, ne figure pas dans les 23 retenus pour ce troisième et dernier test. Teddy Thomas, ménagé pour le début du rassemblement, fait son retour dans les titulaires.

Avec un deuxième succès consécutif en Australie, Galthié obtiendrait un premier vrai succès depuis sa prise de fonction en 2019. Si le style de jeu développé a séduit le public, il reste sur une deuxième place lors des deux dernières éditions du Tournoi des six nations et une défaite en finale de la Coupe d’automne des nations face à l’Angleterre l’an passé.

La composition du XV de France :

Jaminet – Penaud, Barassi, Vincent, Thomas – (o) Hastoy, (m) Couilloud – Woki, Jelonch (cap.), Cretin – Taofifenua, Cazeaux – Falatea, Barlot, Forletta.