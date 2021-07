Hip hip hip… Hourra ! La France a intégré le Top 5 mondial, en tout cas dans le classement dévoilé ce mercredi par World Rugby. C’est la conséquence directe de la victoire des Bleus contre l’Australie mardi (28-26), une première au pays des kangourous depuis 31 ans ! Le constat est d’autant plus satisfaisant que le groupe France est composé majoritairement de joueurs sans expérience du niveau international, les appelés habituels ayant été laissés au repos pour diverses raisons (notamment la finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle). Le XV de France est désormais intercalé entre l’Irlande (4e) et le pays de Galles (6e). Glissade en revanche pour les Wallabies, de la cinquième à la septième place.

Le podium, lui, demeure inchangé, dominé par les Sud-Africains champions du monde, devant la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. Il reste un match de la tournée d’été aux hommes de Fabien Galthié pour se montrer dignes de leur statut, après une défaite cruelle lors du premier des trois matchs. Alors que World Rugby vient de changer plusieurs règles pour favoriser un jeu plus offensif, il faudra être attentif lors des prochains matchs pour voir si cette philosophie convient bien aux Bleus.