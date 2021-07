Selon une information du site spécialisé Cyclingnews, confirmée par Reuters et RMC, l’équipe Bahrain Victorious a vécu une soirée perturbée par une descente de la police française dans son hôtel sur le Tour de France à Pau. L’équipe elle-même a confirmé les faits. « Rien de spécial, nous avons eu une visite de la police, ils ont demandé les dossiers d’entraînement des coureurs, ont vérifié le bus et c’est tout, a déclaré le patron de l’équipe Milan Erzen à Cyclingnews. Ils dérangent les coureurs pendant une heure et à la fin, ils disent merci. Ils ne nous ont pas dit quelle était la raison de la visite, mais nous le découvrirons aujourd’hui par l’intermédiaire d’avocats. »

Breaking: Police raid Bahrain Victorious hotel at Tour de France #TDF2021 https://t.co/pznYBiLOpl — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) July 15, 2021

Une cinquantaine de policiers ont été mobilisés pour cette opération. Si les forces de l’ordre n’ont procédé à aucune arrestation, l’enquête sur Bahrain Victorious est ouverte depuis un an selon une source policière rapportée par le journaliste de Reuters Julien Prétot.

L’équipe a fait face ces derniers mois à plusieurs soupçons de dopage, en particulier après les deux victoires du coureur ukrainien Mark Padun sur le Critérium du Dauphiné, alors qu’il n’avait aucune référence en montagne avant cette course. Le cas du grimpeur Damiano Caruso, deuxième du Giro 2021 après avoir été condamné par le tribunal antidopage du Comité olympique national italien à une suspension d’un an pour « complicité de tentative d’acquisition de substances interdites », pose aussi question.