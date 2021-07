Australie – France EN DIRECT : Les Wallabies reviennent à deux points, pourvu que le cauchemar ne recommence pas...

7e : PREMIER ESSAI AUSTRALIEN… REFUSE. Exactement le même scénario que lors du premier test. L’ailier Korobeite, menace offensive n°1 des Wallabies, signe une course de 50 m avec un retour intérieur qui mystifie Jaminet et Carbonel. Mais l’essai est invalidé à la vidéo, à cause d’un en-avant de l’autre ailier Wright deux minutes avant… Ce n'est pas trop « esprit rugby » mais on prend.