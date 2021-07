Le montant est sans précédent dans l’histoire du pari sportif. Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), a annoncé ce lundi, au micro de BFM Business, que les Français avaient misé 435 millions d’euros lors de l' Euro 2021, en nette augmentation par rapport au Mondial 2018 (335 millions). La présidente de l’ANJ note également que « depuis quatre ans, il y a une majorité de paris en ligne par rapport aux paris physiques. »

Une évolution logique si l’on regarde les derniers chiffres publiés par l’ANJ. La pandémie, le confinement et le retour du sport ont attiré de nouveaux joueurs sur les plateformes de paris en ligne. Au premier trimestre 2021, leur nombre avait augmenté de 29 % par rapport à la même période en 2020, soit un total de 2,5 millions de comptes actifs.

Le raz-de-marée publicitaire des sites de paris sportifs autour de cet Euro a également contribué à cette surenchère des parieurs. Le match France-Suisse a ainsi concentré 27 millions d’euros de mises, record de la compétition. Nul doute que si les Bleus étaient allés plus loin, les chiffres auraient continué de s’affoler. Ainsi, malgré son potentiel émotionnel fort et son affiche indécise, avec donc des cotes plus hautes que sur d’autres matchs, la finale Italie-Angleterre n’a attiré « que » 20 millions d’euros de mises.