Tour de France 2021 EN DIRECT : Quatre hommes en tête, le peloton en mode touriste... Suivez la 12e étape en live avec nous

14h: Avant toute chose, on sait que vous l'attendez avec impatience, le résumé anticipé de l'étape :

Rythme de folie en début d'étape avec ce vent dans le dos et des cassures dans tous les sens. Au moment où l'hélico nous fait profiter des gorges de Vallon Pont-d'Arc, le peloton enfin abrité se regroupe un peu vite : chute collective, et un groupe de malins s'échappe et prend 7 minutes d'avance. Dans ce Tour où pas un jour n'est calme, les bordures refont leur apparition en deuxième partie d'étape. La machine Ineos se met en route, l'élastique finit par péter pour Pogacar à 15 bornes de l'arrivée. Nuls en stratégie, les UAE se sont trop concentrés sur le fait d'arriver au bout pour attendre le Maillot Jaune victime d'une crevaison. Dans un autre éventail, c'est Cavendish qui se prend le vent dans les dents. Dans le final, Bouhanni est bien placé. Mais décidément touché par la poisse et cramé par ses efforts pour arriver dans les temps hier au Ventoux, il se fait sauter sur la ligne par Colbrelli, plus en jambes.