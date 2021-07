Après un jour de repos et un jour de bonheur, sans chutes ni cadence infernale, le peloton se prépare pour un séjour en enfer ou pas loin. Deux montées du Ventoux, après un apéro copieux (le col de Liguière, première catégorie), on souhaite bon courage aux sprinteurs...et aux rivaux de Pogaçar, qui attend les première rampes comme un gamin attend ses tagada fraise au goûter (oui je suis un mauvais père). Ecoutons le Slovène, impatient hier : « On verra comment mon corps réagit, mais je me sens prêt. Ce sera peut-être le jour le plus dur du Tour, avec cette double ascension. Je connais l’histoire de cette montée ,mais je ne l’ai grimpée qu’une fois. S’il y a des attaques tôt, tout est possible. Par exemple, si l’étape démarre à fond, ça risque d’être difficile. Je suis excité de voir comment ce sera avec le public, même si j’espère qu’il n’y aura pas trop de stress ». Mouais, on s'inquiète pas trop pour toi, Tadej