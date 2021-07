Pour le FC Barcelone, l’équation reste très délicate. D’un côté, le club catalan galère sur le plan économique et de l’autre, il veut à tout prix faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi, officiellement libre depuis le 1er juillet. Et comme il s’agit de rester dans les clous sur le plan financier, par rapport à l’UEFA et surtout à la Liga, le Barça doit vendre. Selon le quotidien Sport, Antoine Griezmann pourrait ainsi être cédé, deux ans après son arrivée de l’Atlético Madrid et trois ans avant la fin de son contrat.

Junior Firpo (Leeds), Jean-Clair Todibo (transfert définitif à Nice) et Konrad de la Fuente (Marseille) sont déjà partis, Umtiti et Pjanic ont leurs valises à la main. Mais l’attaquant français représente une valeur marchande autrement importante (et un salaire colossal). En outre, d’après le journal catalan, l’entraîneur Ronald Koeman aurait dans l’idée d’associer Messi à ses recrues Memphis Depay et Sergio Agüero pour constituer le trident offensif.

Dans ce cas, Grizou ne constituerait qu’un plan B très onéreux, et qui pourrait trouver un point de chute en Angleterre. Ousmane Dembélé, confiné à l’infirmerie pour plusieurs mois, est réduit à un rôle de spectateur.