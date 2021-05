Christophe Jall... heu Andrés Iniesta — CHINE NOUVELLE/SIPA

Andrés Iniesta ne se lasse pas de sa carrière post-européenne. Le sosie officiel de Christophe Jallet - ou l'inverse - fête son 37e anniversaire avec un contrat de deux années supplémentaires avec le club japonais de Vissel Kobe.

L'ancien milieu de terrain du Barça, qui avait signé en 2018 à Kobe pour un salaire estimé à 30 millions de dollars par an (24,7 millions d'euros), avait été opéré en décembre de la jambe droite. Absent ensuite pendant environ quatre mois, il a repris l'entraînement en avril.

Bankable au Japon

Légende du FC Barcelone et du football espagnol (131 sélections), le champion du monde 2010 était sous contrat avec le club de Kobe jusqu'au 31 janvier 2021. « Je continuerai à faire de mon mieux pour que le Vissel Kobe devienne encore plus fort », a affirmé Iniesta, nommé capitaine en avril 2019, lors d'une conférence de presse aux côtés de l'homme d'affaires japonais Hiroshi Mikitani, le propriétaire du club.

L'Espagnol est très populaire au Japon où, selon des experts, sa présence en J-League a généré plus de 100 millions de dollars (82,3 millions d'euros) de revenus en billets et en merchandising. Il est également apparu dans des publicités à la télévision pour du saké japonais et des téléphones portables.