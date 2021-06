Ukraine – Macédoine du Nord Euro 2021 EN DIRECT : Yaremchuk enfonce le clou, l'Ukraine bien lancée

14h51: Les compos ! D'abord la Macédoine du Nord, on va pas refaire la blague de "si vous connaissez des joueurs" parce qu'en vrai oui, on les connait : Pandev la légende, Bardhi, Alioski et Elmas les pépites.

🇲🇰 North Macedonia make one change from the defeat against Austria, with Spirovski replacing Trajkovski...@ffmmkd | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021