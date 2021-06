Finlande – Russie Euro 2021 EN DIRECT : Les Hiboux s’envolent vers les 8es de finale ? Venez suivre ce match en direct avec nous à partir de 14 h 15…

Vous êtes au bureau ? Vous avez une folle envie de savoir ce que fait la Finlande, peut-être l’équipe surprise de cet Euro, face à la Russie ? C’est ici qu’il faut venir tout à l’heure… Et je vous parle bien de foot et pas de hockey-sur-glace. Les Finlandais, victorieux (1-0) du Danemark samedi, dans une rencontre qui restera gravée dans l’histoire du football, peuvent valider leur billet pour les 8es ce mercredi à Saint-Pétersbourg. Ça ne serait pas rien pour une petite nation comme elle. Et voilà qu’on commence à parler la trajectoire du voisin islandais, quart de finaliste de l’Euro en 2016 (en France). En face, les Russes ont pris une rouste (3-0) contre les Belges et doivent réagir devant leur public absolument. A tout'

>> Début du direct vers 14 h 15