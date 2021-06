Djokovic a battu Nadal en demi-finale de Roland-Garros, le 11 juin 2021. — Michel Euler/AP/SIPA

A Roland-Garros,

Novak Djokovic est un homme comblé. Forcément, battre Rafael Nadal à Roland-Garros, ça n’est pas donné à tout le monde. A personne, même… hormis Robin Soderling et lui. Six ans après sa victoire contre le patron du tournoi en quarts de finale, le Serbe a remis ça, ce vendredi soir, lors d’une demi-finale de très haute volée, qui aura ressemblé à un combat de boxe de plus de quatre heures.

« C’est définitivement mon plus beau match ici à Roland, et dans le top 3 des matchs de ma carrière entière, si on considère la qualité de jeu, le fait de jouer mon plus grand rival sur le court où il a obtenu tant de succès, et l’atmosphère qui était si électrique », a réagi le Djoker en conférence de presse.

🎾 Tremblement de terre avec l'élimination de Rafael Nadal 🇪🇸 par Novak Djokovic 🇷🇸 après quatre sets d'une incroyable intensité... devant un public présent et conquis. La finale opposera dimanche le n°1 mondial à Stefanos Tsitsipas #RolandGarros (3-6, 6-3, 7-6, 6-2 en 4h11) pic.twitter.com/oeXYDy9upV — France tv sport (@francetvsport) June 11, 2021

Il est vrai que cette rencontre a atteint des sommets, notamment au cours d’un troisième set où le Serbe et l’Espagnol ont eu tour à tour l’occasion de virer en tête. Longtemps dominé, Nadal est revenu de nulle part, avant de repasser devant mais de rater des balles de set, qui est finalement revenu au numéro 1 mondial. Le tout dans une fête de dingue en tribunes, quand les spectateurs ont appris qu’ils pourraient rester malgré le couvre-feu.

Djokovic a poursuivi sur sa lancée et a fini par complètement étouffer Nadal, battu 6-2 dans la 4e manche. Djoko pouvait savourer. « Je ne suis pas le gars le plus frais du monde là tout de suite, mais je crois que j’ai le droit de profiter un peu, a-t-il soufflé. Je crois que je vais me souvenir de ce match pendant très longtemps. »