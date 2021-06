FOOTBALL Le premier adversaire des Bleus à l'Euro 2021 n'a une fois de plus pas vraiment brillé

A gauche, Leroy Sané — Andreas Schaad/AP/SIPA

Au moins, la Mannschaft n’a pas perdu cette fois. Deux mois après la défaite humiliante contre la Macédoine du Nord, les Allemands ont concédé le nul contre le Danemark pour leur premier match de préparation avant l’Euro 2021, où ils affronteront les Bleus pour leur entame de tournoi. Un résultat en demi-teinte, analyse Joachim Löw au micro de RTL : « C’était un peu l’ombre et la lumière. On a eu de bonnes intentions, nous avons bien défendu collectivement, c’était mieux que lors des matchs précédents, mais nous nous compliquons la vie nous-mêmes, avec une petite faute d’inattention qui amène le but du Danemark ».

L’Allemagne avait ouvert le score par le biais de Fabian Neuhaus (48e) sur un cafouillage et a longtemps réduit les Scandinaves au silence jusqu’à une inspiration magique d’Eriksen pour servir Yussuf Poulsen, qui s’en est allé battre Neuer (71e), alors que le gardien du Bayern n’avait jusqu’ici pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Manque de bol

Thomas Müller se veut tout de même rassurant mais regrette le manque de réussite de son équipe : « On a vu beaucoup de bonnes choses, mais en deuxième période nous avons eu une phase où nous ne sommes plus trop allés dans les duels. Nous avons été assez clairs offensivement, au final le résultat est frustrant. Nous avons touché deux fois les montants, nous aurions pu avoir un peu plus de chance… » Pourvu qu’ils n’en aient pas contre la France.