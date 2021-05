18h48: C'est la mi-temps. Franchement, ça ne vaut pas un bon Sinner-Herbert mais la France est devant. Et comme l'important c'est les trois p... pardon, la qualif en demi-finale, on va s'en contenter pour l'instant. On se retrouve dans quelques minutes pour une seconde période faite de prises d'initiatives et de frappes en lulu. En attendant, il y a le live de Roland-Garros qui est bien aussi.