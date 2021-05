NATATION Le sprinter marseillais, après une très bonne demi-finale, a raté la marche la plus importante

Florent Manaudou lors des championnats d'Europe de Budapest, le 23 mai 2021. — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

A deux mois des Jeux olympiques, Florent Manaudou n’est pas encore au niveau où il l’espérait. Le Français, qui ambitionne de reconquérir l’or sur le 50m à Tokyo, n’en a pris que la cinquième place des Championnats d’Europe en 21''81 ce dimanche à Budapest.

Encore trois rendez-vous avant les JO

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 de distance, qui vivait dans la capitale hongroise son premier championnat international en grand bassin depuis son retour à la natation au printemps 2019, est passé à côté de sa finale. Il avait nagé en 21''67 en demie, un temps qui lui aurait permis de remporter la médaille d’argent derrière le Finlandais Ari-Pekka Liukkonen (21''61), qui s’est finalement imposé devant le Britannique Benjamin Proud (21''69) et le Grec Kristian Golomeev (21''73).

Pour le sprinter marseillais, le rendez-vous européen était la première d’une série de quatre compétitions qu’il va enchaîner en un mois avant les JO. Suivront les meetings de Monaco (29 et 30 mai), de Canet-en-Roussillon (1er et 2 juin), et les Championnats de France à Chartres, du 15 au 20 juin. Maxime Grousset, l’autre nageur français engagé en finale du 50 m, s’est lui classé septième, en 22''02.