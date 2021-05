Les Lillois n'ont pas trouvé la faille face à Saint-Etienne — Michel Springler/AP/SIPA

Tenu en échec à domicile par Saint-Etienne (0-0), Lille n’a plus qu’un point d’avance sur le PSG à une journée de la fin.

Pour décrocher le titre, les Nordistes devront s’imposer à Angers.

Une tâche pas impossible sur le papier à condition de ne pas être aussi nerveux que face aux Verts.

L’euphorie en a pris un coup. Victorieux dans le derby à Lens il y a une semaine (0-3) , tout le monde ou presque voyait le Losc sur une autoroute pour aller chercher le titre de champion. Des milliers de supporters lillois s’étaient même donnés rendez-vous avant le match pour accompagner le bus des joueurs vers la gloire.

Las, dimanche soir Saint-Etienne a un peu gâché la fête. En venant prendre un point sur la pelouse lilloise (0-0), les Verts ont aussi relancé le suspense de la Ligue 1. A une journée de la fin, le Losc n’a plus qu’un point d’avance sur le PSG et devra s’imposer le 23 mai à Angers lors de la dernière journée pour être assuré d’être champion. « Il n’y aura aucun calcul à faire. Ce match sera une finale », concède Christophe Galtier, le coach du Losc.

Gérer l’aspect psychologique avant la finale à Angers

Mais pour réussir le rêve d’une vie, le Losc devra se montrer plus serein. Plus que le résultat, c’est la manière qui a inquiété dimanche face aux Verts. Sous pression au vu de l’immense enjeu de cette fin de saison, Lille a déjoué. « On a fait une très mauvaise entame de match où on est sorti de notre plan de jeu. Il y a eu beaucoup d’erreurs techniques, notre bloc était très étiré. C’est sans doute lié à de la nervosité. On a été sûrement pris par l’enjeu. J’ai trouvé mes joueurs tendus. J’ai vu que l’équipe était vraiment tendue », reconnaît l’entraîneur nordiste.

Du coup, la semaine qui s’annonce sera placée sous le signe de la psychologie. Car la pression va monter en puissance avant un match où il n’y aura plus aucun joker de possible. « J’aurai une discussion avec les joueurs pour qu’on soit beaucoup plus calme. Il faudra mieux maîtriser le sujet sur notre dernier match », annonce le technicien lillois.

Meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur

Pour se rassurer dans la quête de son quatrième titre de champion, le Losc peut jeter un œil sur ses performances à l’extérieur. Meilleure équipe de Ligue 1 dans ce domaine, le Losc ne s’est incliné qu’une seule fois hors de ses bases cette saison (à Brest en novembe dernier). De quoi voir venir même si les Nordistes seront privés pour ce choc de leur capitaine José Fonte, suspendu. Un vrai coup dur pour un club qui aura bien besoin de calme et d’expérience pour le match le plus important de la saison.