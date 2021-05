Le traileur breton Jérémy Desdouets va parcourir les 2.000 km du GR34 qui entoure la Bretagne pour tenter d'établir un record. — Theo Cheval

Si les années 2020 et 2021 avaient été « normales », il n’aurait jamais pu se lancer un tel défi. Privé de compétition depuis des mois, le traileur Jérémy Desdouets va tenter d’établir un record de vitesse sur le GR34​. Couramment appelé « sentier des douaniers », ce chemin de ronde fait tout le tour de la Bretagne.

Du Mont Saint-Michel, d’où il s’élancera ce samedi, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), le sportif originaire de Lorient devra avaler les 2.000 kilomètres de l’exigeant chemin escarpé. Un ambitieux périple que l’athlète espère boucler en moins de 30 jours pour établir un premier record. Avant lui, personne n’a jamais relevé le défi.

Pour y parvenir, le sportif a prévu de courir entre dix et douze heures par jour, à raison d’environ 80 km parcourus quotidiennement selon les tronçons. « Le challenge s’annonce énorme mais c’est jouable. Alors oui cela va être dur, j’en suis conscient. Il va falloir que je garde une fraîcheur mentale tout au long du parcours » explique le trailer dans un communiqué. Depuis plusieurs années, l’enfant du pays s’entraîne quotidiennement et avale des centaines de kilomètres par mois.

Une cagnotte pour aider la SNSM

L’homme passera non loin de son village d’Inzinzac-Lochrist où il a grandi aux côtés d’un certain Warren Barguil, champion de France de cyclisme sur route en 2019 et coureur de l’équipe bretonne d’Arkea-Samsic, comme le rappelle Ouest-France.

Cette tentative de record, le traileur la fera en compagnie de sa compagne et de son bébé de six mois, qui le suivront depuis la route. Mais aussi avec le soutien des sauveteurs en mer. Le coureur a souhaité associer la SNSM à sa tentative de record et passera devant une cinquantaine de stations de sauvetage, où les bénévoles courront avec lui. Une cagnotte a été lancée par le coureur pour venir en aide à la SNSM.