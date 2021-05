En cinq jours, Paris peut tout perdre. Battu et éliminé en demi-finale de la Ligue des champions mardi à Manchester City, le PSG doit gagner ce dimanche soir à Rennes pour recoller à un point de Lille, leader galopant de Ligue 1. Et ne parlons même pas d’une défaite, qui laisserait la bande de Pochettino à respectivement une et deux longueurs de Monaco (3e) et Lyon (4e), alors qu’il ne restera que deux journées à jouer.

Pour éviter un éventuel scénario catastrophe, le triple champion de France en titre n’a donc pas le choix, même privé de Mbappé (suspendu) et de Verratti (encore blessé). Souci : il se déplace chez des Rennais qui n’ont pas encore déplié le parasol et chaussé les tongs. Les septièmes de L1, déplumés au milieu avec les suspensions de Camavinga et Nzonzi, peuvent encore rêver d’Europe. A condition de battre le PSG…

» Parce qu’il y a forcément du spectacle lorsque deux équipes ne peuvent pas se contenter d’un nul, on se retrouve dès 20h45 pour passer une soirée sympathique.