Un derby plus décisif que jamais. Pour le 112e affrontement de leur histoire, le RC Lens et le Losc vont jouer très très gros à trois journées de la fin. Epatants cinquièmes de Ligue 1 et en lice pour une qualification européenne, les Sang et Or rêvent de faire tomber les Dogues et de les priver du titre de champion de France si près du but. Depuis plusieurs jours, supporters et joueurs des deux camps se chambrent avant ce gros match qui se jouera à huis clos en raison du contexte sanitaire. Mais la passion reste bien présente pour un derby du Nord qui sent plus que jamais l’odeur des grands matchs.