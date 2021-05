Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Pour ceux qui seraient plus chauds du suspense dans notre bonne vieille Ligue 1 plutôt qu’en Liga (et oui Barça-Atlético c’est par ici), ce live est pour vous. On a en effet la chance d’assister au stade à ce match OL-Lorient qui pourrait rapporter très gros aux Lyonnais, à partir de 17 heures. L’enjeu est clair et net : en l’emportant contre des Merlus (17es) encore à la lutte pour le maintien, les joueurs de Rudi Garcia (4es) retrouveraient le podium en prenant provisoirement deux points d’avance sur l’AS Monaco. Ça serait un sacré moyen de mettre la pression sur l’ASM, qui joue dimanche (17h05) à Reims, et qui semblait avoir sécurisé il y a peu sa qualif' en Ligue des champions (4 points d’avance samedi dernier). Le bouillant choc entre les deux équipes dimanche dernier (2-3) a relancé la donne, et l’OL n’a pas le droit de ne pas confirmer contre Lorient aujourd’hui. Et ce même si les absents sont nombreux, entre les suspendus Memphis Depay, Maxence Caqueret et Marcelo (Mattia De Sciglio pourra lui jouer après la saisie vendredi du CNOSF par le club), ainsi que les blessés Jason Denayer, Djamel Benlamri et Melvin Bard. A trois journées de la fin, ça peut s'annoncer aussi passionnant pour le duel Losc-PSG tout en haut, que dans cette course à la troisième place entre l'ASM et l'OL.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-FC Lorient, rendez-vous par ici dès 16h45, avec un coup d’envoi à 17 heures…