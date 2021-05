Caroline Garcia se sera plus entraînée par son père Louis-Paul à partir du mois de mai 2021. — Rob Prange/Shutterstock/SIPA

A 27 ans, Caroline Garcia a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. La Lyonnaise a annoncé ce mercredi dans L'Equipe qu’elle avait choisi de ne plus s’entraîner avec son père Louis-Paul. « Par rapport à ma carrière et ma vie de femme, c’est une évolution naturelle. J’ai réfléchi, j’ai pesé le pour et le contre. Si je l’ai fait, c’est que je suis prête. Ça part de moi en tant que joueuse », explique-t-elle.

Garcia, 4e joueuse mondiale en 2018, était entraînée par son père depuis 2012. Une collaboration qui a toujours interrogé dans le milieu, assez critique sur cette relation fusionnelle malgré les bons résultats. Rien à voir, assure la joueuse. « Si ça avait joué, cette décision aurait été prise depuis longtemps, dit-elle. C’est difficile pour tous les deux. Ce n’est pas une décision neutre, c’est un changement important mais c’est ce que je ressens. » Mais depuis deux ans, « les objectifs ne sont pas atteints », reconnaît-elle.

« Aller chercher des grands titres »

Désormais, Garcia va s’entraîner à l’académie Nadal. Pour cette saison de terre battue qui s’ouvre, elle s’appuiera sur les conseils de Gabi Urpi (ancien entraîneur de l’équipe de France de Fed Cup​ et ex-coach d’Arantxa Sanchez, Conchita Martinez ou Flavia Pennetta). Avec l’objectif de relancer la machine, après un début de saison très moyen, et de viser à nouveau les sommets.

« Aujourd’hui, je suis plus sûre de moi, j’ai plus confiance en moi, c’était peut-être le bon moment pour cette évolution. J’ai envie d’aller chercher des grands titres », annonce la Française, actuelle 53e joueuse mondiale. Son programme des prochaines semaines : Rome, Parme, Strasbourg et Roland-Garros.