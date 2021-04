Nasser Al-Khelaïfi — Miguel A. Lopes/AP/SIPA

Oh, puisque vous insistez… Après avoir refusé le poste dans un premier temps, Nasser Al-Khelaïfi a finalement été nommé président de l’Association européenne des clubs (ECA). Le poste était vacant depuis le départ de son prédécesseur Andrea Agnelli, parti se mettre dans une merde immense avec son projet avorté de Super Ligue.

« Le leadership, l’intégrité et l’unité de notre organisation n’ont jamais été plus exigés que dans ce moment pivot pour le football européen », a réagi l’homme d’affaires qatarien dans un communiqué, indiquant souhaiter « renforcer l’ECA dans son rôle de voix légitime et singulière des clubs d’Europe ».

Sauver le football

Le patron du PSG, déjà reconduit mardi comme représentant de l’ECA au comité exécutif de l’UEFA, était l’un des seuls patrons de clubs parmi les plus riches d’Europe à ne pas avoir fait partie du projet de Super Ligue, incluant douze écuries dont le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore Liverpool.

Le choix de NAK a d’ailleurs été publiquement salué par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin qui lui avait lancé mardi qu'« avec votre aide, nous sauverons le football ».