Si tout se passe comme prévu, un dernier live aujourd’hui et on pourra tranquillement reprendre nos activités normales dès demain. Hé oui, après une journée d’hier comme il en existe rarement dans le foot, avec des rebondissements de partout et une bonne dose de dramaturgie à tous les étages, la toute nouvelle Super Ligue a vécu. Après l’annonce officielle du retrait de Manchester City en début de soirée, mardi, le château de cartes s’est vite effondré et les rats ont presque tous quitté le navire. Pourtant, sur les ruines encore fumantes de leur projet mort-né, les deux capitaines Florentino Perez et Andrea Agnelli persistent à nous faire croire que l’affaire n’est peut-être pas encore entendue. Après tout, on n’est plus à un rebondissement près.

>> Suivez en live, dès 8h30, les événements du jour d’après la Super Ligue.